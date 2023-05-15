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Samsun'da yaralı karaca yavrusu tedavi altına alındı

Samsun'da yaralı karaca yavrusu tedavi altına alındı

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı.

Nebiyan Mahallesi'nde bir kişi fındık bahçesinde yerde yatan karaca yavrusu buldu.

Yavru karacanın yaralı olduğunu fark eden kişi, Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine haber verdi.

Ekipler, koruma altına aldıkları yavruyu ilk tedavisinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hayvan Hastanesi'ne teslim etti.

Karaca yavrusunun tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

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Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Bafra Güncel Haberler

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