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Samsun'da yaralı bulunan köpek tedavi altına alındı

Samsun'da yaralı bulunan köpek tedavi altına alındı

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Samsun'un Atakum ilçesinde bir apartmana sığınan yaralı köpeğe polis ekipleri sahip çıktı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir apartmana sığınan yaralı köpeğe polis ekipleri sahip çıktı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında yaralı köpek bulunduğu ihbarı aldı.

Olay yerine gelen ekipler, köpeği araca yerleştirerek Hayvan Hastanesi Acil Müdahale Bölümüne götürdü. Köpek, burada tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel

Atakum Samsun Güncel Haberler

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