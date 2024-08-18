Samsun'da yapılan operasyonda silah ele geçirildi
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde aranan bir kişinin yakalanmasına yönelik operasyonda silahlar bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 52 tabancaya ait fişek ele geçirildi.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde aranan bir kişinin yakalanmasına yönelik operasyonda silah ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli bir şahsın yakalanmasına yönelik belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Ekiplerin, evde yaptığı arama sonucu 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 52 tabancaya ait fişek ele geçirildi.