Samsun'da yapılan operasyonda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir şahsın evinde yapılan aramada ruhsatsız silahlar ve tabanca mermileri bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapılan operasyonda ruhsatsız silah ile tabanca mermisi ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, S.G'nin evinde arama yaptı.
Aramada 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 44 tabanca mermisi ve hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.