Samsun'da yapılan denetimlerde 22 sürücüye para cezası verildi
Samsun'un Kavak ilçesinde yapılan denetimlerde 22 sürücüye para cezası verildi, 5 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca alkollü araç kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak ve çakar lamba bulundurmak gibi suçlar da tespit edildi.
Samsun'un Kavak ilçesinde yapılan denetimlerde 22 sürücüye para cezası verildi, 5 araç trafikten men edildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik görevlilerince Kavak'ta 9 noktada 57 personelle alkol ve uyuşturucu madde denetimi yapıldı.
Yapılan denetimde; 5 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 5 sürücüye alkollü araç kullanmak, 1 sürücüye çakar lamba bulundurmak, 11 sürücüye Trafik Kanununun diğer maddelerinden olmak üzere 22 sürücüye 188 bin 296 lira para cezası uygulandı.
Ayrıca 5 araç trafikten men edildi, 5 sürücünün ise sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.