Samsun'da yapılan denetimlerde 18 hükümlü yakalandı

Samsun'da yapılan denetim, sabit şok ve yol uygulamalarında aranan 18 hükümlü yakalandı. Denetimlerde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

SAMSUN'da kent genelinde yapılan denetim, sabit şok ve yol uygulamalarında aranan 18 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 23-24 Eylül tarihleri arasında yapılan denetim, sabit şok ve yol uygulamalarında 18 aranan hükümlüğü yakaladı. Yapılan üst ve araçlarda yapılan aramalarda, 10 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 244 fişek ve 16 adet kesici-delici alet ele geçirildi.