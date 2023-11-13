Samsun'da yapılan denetimde radar tespit cihazı ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir araçta radar tespit cihazı bulundu. Denetimlerde ayrıca amaç dışı bıçaklar da ele geçirildi.

Samsun'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde bir araçta radar tespit cihazı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polis ekipleri bugün 17.30-19.30 saatleri arasında asayiş uygulaması düzenledi. Uygulamada 161 şahıs ve 43 araç sorgulandı. Yapılan aramalarda 1 adet radar tespit cihazı, 2 adet amaç dışı bıçak ele geçirildi. 1 sürücüye trafik işaretleri ve levhalarına uymamaktan 436 TL idari para cezası uygulanırken, 1 yoklama kaçağına da tebligat yapıldı. - SAMSUN