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Samsun'da Yapay Zeka Destekli Hız Tespit Sistemi Uygulanıyor

Samsun'da Yapay Zeka Destekli Hız Tespit Sistemi Uygulanıyor
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Samsun'da trafik polisleri, yapay zeka ile donatılmış yeni nesil mobil hız tespit sistemi sayesinde trafik denetimini artırıyor. Yerli ve milli ürünle hız ihlalleri anlık olarak tespit edilerek, ihlali yapan araçlar hakkında bilgiler anında emniyet güçlerine aktarılıyor.

Samsun'da trafik polisleri, radar uygulamalarını yapay zeka destekli radar sistemiyle gerçekleştiriyor.

Savunma Sanayii Başkanlığının projesi kapsamında Radarsan tarafından üretilen ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi envanterine giren yerli ve milli Yeni Nesil Mobil Hız Tespit Sistemi (MHTS), kentte geçen yıl ağustos ayında kullanılmaya başlandı.

Ekipler, Samsun-Ordu ve Ordu-Samsun kara yolları ile şehir içinde trafik kazalarının yoğun yaşandığı bölgelerde hızdan kaynaklı kazaların önlenmesi için radar denetimlerini yerli ve milli hız tespit cihazı ile aralıksız sürdürüyor.

Sistem, operatöre ihtiyaç duyulmadan tüm hava şartlarında gece gündüz tüm araçların plaka, araç cinsi ve hız verilerini okuyabiliyor.

Yapay zeka tarafından tespit edilen araçların hız, fotoğraf ve geçiş zamanını emniyetin PolNet (Polis Bilişim Ağı) ağına gönderen sistem, ihlal yapan araçlara ait verileri de anlık olarak trafik ekiplerine bildiriyor.

Ekipler, özellikle hız ihlallerinin yoğun olduğu noktalara araç veya tripot üzerine kurdukları kameralı sistem ile kara yollarında seyreden araçları kayıt altına alıyor.

Sisteme özel geliştirilen yerli yazılımla, kameranın yaklaşık 100 metreden gördüğü araçların plakaları ile anlık hızları otomatik olarak belirleniyor.

Ekiplerin işini kolaylaştıran sistem, araç sahibi hakkında yakalama kararı bulunması durumunda ekrana verdiği alarm sayesinde ekiplerin şüphelileri yakalamasını da sağlıyor.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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