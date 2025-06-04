Samsun'da Yankesicilik Yapan Zanlı Suçüstü Yakalandı

Samsun'da Yankesicilik Yapan Zanlı Suçüstü Yakalandı
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Samsun'da pazar yerlerinde yankesicilik yapan 41 yaşındaki P.Ö., Asayiş Şube ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak tutuklandı. Zanlının çeşitli tarihlerde 15 bin 500 lira çaldığı belirlendi.

Samsun'da çeşitli zamanlarda yankesicilik yapan zanlı suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Canik ve Atakum ilçelerindeki pazar yerlerinde çeşitli tarihlerde yankesicilik yaparak 15 bin 500 lira çalan P.Ö'nün (41) yakalanması için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Atakum ilçesinde yine bir pazar yerinde başka bir vatandaşın çantasını açmaya çalışırken ekipler P.Ö'yü suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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