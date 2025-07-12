Samsun'da Yangın: Üst Kattaki Dairenin Alevler İçinde Kaldığı Anlar Kaydedildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangının görüntüleri bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde bir binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dairenin yanma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi 56'lar Caddesi üzerinde bulunan bir binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlere teslim olan dairede çıkan yangını ekipler uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Yangın, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Melek Baykal Bodrum'da isyan etti: Deniz idrar rengine dönmüş!

Ünlü oyuncu Bodrum'da çıldırdı: Deniz idrar rengine dönmüş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.