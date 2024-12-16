Samsun'da Yangın: Tek Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çıkan yangında Musa Aydemir'e ait tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Tahnal Mahallesi İncegeriş mevkisinde Musa Aydemir'e ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.