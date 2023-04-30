Samsun'da Yangın: Restoran, Daire ve Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
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Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan yangında 1 restoran, 4 daire ve 1 otomobil kullanılamaz hale geldi. Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Ceyda Apartmanı'nın altındaki restoranın bacası, saat 01.00 sıralarında yanmaya başladı. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
SAMSUN'un Atakum ilçesinde çıkan yangında 1 restoran, 4 daire ve 1 otomobil kullanılamaz hale geldi.
Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Ceyda Apartmanı'nın altındaki restoranın bacası, saat 01.00 sıralarında yanmaya başladı. Alevler, kısa sürede binanın üst katlarına sıçradı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma ile alevleri söndürdü. Restoranın yanı sıra 4 daire ile 1 otomobil, yangında kullanımaz duruma geldi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.