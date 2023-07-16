Samsun'da bir marketin deposunda çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. İtfaiye yangının çıkış sebebini tespit etmeye çalışıyor. Polis yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da yangın paniği

SAMSUN - Samsun'da bir marketin deposunda çıkanyangın korku ve paniğe sebep oldu.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir marketin fazlalık malzemeleri koyduğu depoda yangın çıktı. Dumanlar şehrin her yanında görünürken yangın korku ve paniğe sebep oldu. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. İtfaiye yangının çıkış sebebini tespit etmeye çalışıyor. Polis yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.