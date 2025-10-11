Samsun'da Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yangın çıkan ev, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ordubaşı Mahallesi Taşkesik Sokak'ta O.U'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.