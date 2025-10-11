Haberler

Samsun'da Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangında, bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Alınan bilgiye göre, Ordubaşı Mahallesi Taşkesik Sokak'ta O.U'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
