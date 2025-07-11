Samsun'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen yangında Saim Hazer'e ait bir ev, kısa sürede büyüyen alevlerle tamamen kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Tikenli Mahallesi 804. Sokak'ta Saim Hazer'e ait evin ön kısmında bulunan odunlarda başlayan yangın, kısa sürede ahşap olan eve sıçradı.
Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel