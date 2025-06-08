Samsun'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yangın çıkan evde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Namazlı Mahallesi'nde Adem O'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde yaşayanlar alevleri fark ederek itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yaralanan olmayan yangında ev kullanılamaz hale geldi.