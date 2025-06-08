Samsun'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Samsun'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çarşamba ilçesindeki bir evde çıkan yangın sonrası evde hasar meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yangın çıkan evde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Namazlı Mahallesi'nde Adem O'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde yaşayanlar alevleri fark ederek itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yaralanan olmayan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında

Ülke şokta! Cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla kafasından vuruldu
Tüm dünyanın merakla beklediği Portekiz-İspanya finali şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dünyanın beklediği dev final şifresiz kanalda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler

Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter

Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter
Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı'nın acı günü

Azerbaycan'dan gelen haberle yıkıldılar! Ünlü çift büyük acı yaşıyor
Ustaların bayram yeni mesaisi! Günlük 4 bin lira kazanıyorlar

Ustaların bayram yeni mesaisi! Günlük 4 bin lira kazanıyorlar
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır

Kavga iyice alevlendi: O büyük bir uyuşturucu bağımlısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.