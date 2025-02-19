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Samsun'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Samsun'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangın sonucu bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle 173. Sokak'ta Hamit G'ye ait evden henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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