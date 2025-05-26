Samsun'da Yangın: 67 Yaşındaki Kadın Ağır Yaralandı

Samsun'da Yangın: 67 Yaşındaki Kadın Ağır Yaralandı
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Samsun'un Canik ilçesinde bir evde çıkan yangında 67 yaşındaki Ayşe Y. ağır yaralandı. Olay yerinde benzin ve kibrit bulunması, yangının intihar teşebbüsü mü yoksa kundaklama mı olduğu konusunda soruşturma başlatılmasına neden oldu.

SAMSUN'un Canik ilçesinde Ayşe Y. (67) evinde çıkan yangında ağır yaralandı. Evde yapılan incelemede benzin ve kibrit bulundu.

Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın 1'inci katta saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Eşini 2020 yılında kaybettikten sonra tek başına yaşayan Ayşe Y.'ye ait evin, hem oturma odasında hem de yatak odasında 2 farklı noktada yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, vücudunda yanıklar oluşan Ayşe Y.'yi evden çıkardı. Yanan eşyaları kontrollü bir şekilde sokağa atan ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Ayşe Y., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı, buradan da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Ayşe Y.'nin entübe edildiği ve durumun ağır olduğu belirtildi.

Ekiplerin ön incelemesinde, evde şişenin içerisine konulmuş benzin ve kibrit tespit edildi. Ayşe Y.'nin bulunduğu yatak odasının ise içerden kilitlenmiş olduğu belirlendi.

Olayın intihar teşebbüsü mü yoksa kundaklama mı olduğu, yapılacak araştırmanın ardından belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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