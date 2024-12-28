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Samsun'da Yangın: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'da Yangın: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Samsun'un İlkadım ilçesindeki 4 katlı bir binada çıkan yangında, dumandan etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, evde belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Zafer Mahallesi Bahariye Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 2. katında S.B'nin dairesinde, henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, apartman sakinlerini tahliye edip yangına müdahale etti.

Dumandan etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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