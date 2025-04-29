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Samsun'da Yalnız Yaşayan 70 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Samsun'da Yalnız Yaşayan 70 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, 70 yaşındaki H.D.'den 2 gündür haber alamayan yakınları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, evine girerek kadını yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

İlçenin Merkez Kocalar Mahallesi'nde oturan H.D'den 2 gündür haber alamayan yakınları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaşlı kadının evinin kapısını kırarak içeri giren ekipler, H.D'yi rahatsız olarak yerde yatarken buldu.

112 Acil Servis ekiplerince öldüğü tespit edilen yaşlı kadının cenazesi ölüm sebebinin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
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