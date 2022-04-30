Samsun'da yaklaşık 80 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu - Haberler

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Samsun'da yaklaşık 80 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da çoğunluğu Irak uyruklu üniversite öğrencisi yaklaşık 80 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

SAMSUN (AA) - Samsun'da çoğunluğu Irak uyruklu üniversite öğrencisi yaklaşık 80 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Irak uyruklu üniversite öğrencilerinin bulunduğu dernek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşam Merkezi önünde iftar programı düzenledi.

İftarın ardından rahatsızlanan yaklaşık 80 kişi, karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gazi Devlet ile Samsun Eğitim ve Araştırma hastanelerinin acil servislerine müracaat etti. Bu kişiler, tedavi altına alındı.

Irak uyruklu Abit Ali, gazetecilere yaptığı açıklamada, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvurduklarını söyledi.

AA / Recep Bilek - Güncel

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