Samsun'da Yağma ve Kasten Yaralama Olayında 6 Gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde yağma, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olayına karışan 6 kişi gözaltına alındı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi'nde yağma, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Mağdur Ç.Ş.T. (21), M.A. ve beraberindeki bazı kişilerce darbedilerek telefonunun zorla alındığını, şüphelilerden birinin ise arkasından silahla ateş ettiğini beyan etti.

Ekiplerin yaptığı çalışmada olayla ilgili M.A. (20), M.E. (29), Y.A. (17), R.K. (19), V.E. (20) ile M.E. (19) gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.