Samsun'da Yağma Suçundan Ferari Hükümlü Yakalandı
Samsun'un Kavak ilçesinde, 'yağma' suçundan kesinleşmiş 11 yıl 11 ay 3 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.A. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Kavak ilçesinde, "yağma" suçundan hakkında 11 yıl 11 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, Kavak ilçesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, hakkında "geceleyin silahla yağma" suçundan 11 yıl 11 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A'yı (26) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel