Samsun'da yabancı uyruklu kişiyi gasbeden karı koca tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Irak uyruklu bir kişiye yapılan gasp olayının ardından, gaspçı karı koca yakalandı ve tutuklandı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ve cep telefonu ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yabancı uyruklu kişiyi gasbeden karı koca tutuklandı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Irak uyruklu K.Z.S.A.D'nin Rasathane Mahallesi'nde bulunan ikametinde, 2 erkek ve 1 kadının kendisini darbedip kafasına silah kabzasıyla vurarak telefonu ve 2500 lirasını zorla aldıkları yönünde ihbarda bulunması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, gasp olayını gerçekleştirdiğini tespit ettikleri H.A.Ö. ile eşi Ç.Ö'nün Atakum ilçesindeki bir ikamette olduğunu belirledi. Polislerin geldiğini fark eden şüpheliler, kaçmak isterken evlerinin duvarından atladıkları sırada yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve müştekiye ait cep telefonu ele geçirildi.