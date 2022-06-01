Samsun'da yabancı uyruklu kişi misafir olduğu evde ölü bulundu - Haberler

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Samsun'da yabancı uyruklu kişi misafir olduğu evde ölü bulundu

AA - Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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Samsun'da yabancı uyruklu kişi misafir olduğu evde ölü bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinde yabancı uyruklu kişi misafir olduğu evde ölü bulundu.

Samsun'un Atakum ilçesinde yabancı uyruklu kişi misafir olduğu evde ölü bulundu.

Yenimahalle Mahallesi 3214. Sokak'ta bir apartmandaki Z.S'nin evinde, annesiyle misafir olarak kalan İran uyruklu S.G.K'dan (29) haber alınamaması üzerine daireye çilingir yardımıyla girildi.

SGK'nın yerde hareketsiz yattığını gören ev sahibi ve anne durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.G.K'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından ölümü şüpheli bulunan S.G.K'nin cenazesi, otopsi için Samsun Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel

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