Samsun'da Yabancı Uyruklu Çocuklar Çatıyı Çakmakla Yaktı

Samsun'da yabancı uyruklu çocuklar çakmakla oynarken 2 katlı bir evin çatısını yaktı.

Yangın, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Gebi Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu kişilerin yaşadığı öğrenilen müstakil evde çatıya çıkan çocuklar çakmakla oynarken çatıda bulunan tahtaların, akabinde çatının yanmasına sebep oldu. Vatandaşların dumanı fark edip 112'ye ihbar etmesi üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN