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Samsun'da vefat eden Kore gazisi Avcı'nın cenazesi defnedildi

Samsun'da vefat eden Kore gazisi Avcı'nın cenazesi defnedildi

Güncel Haberler

Samsun'un Alaçam ilçesinde 91 yaşında vefat eden Kore gazisi Muzaffer Avcı'nın cenazesi, toprağa verildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde 91 yaşında vefat eden Kore gazisi Muzaffer Avcı'nın cenazesi, toprağa verildi.

Avcı'nın cenazesi, Şadibey Camisi'nde düzenlenen askeri törende, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karlı Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.

Cenazeye Kaymakam Fikret Zaman, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık Alaçam Samsun Kore Güncel Haberler

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