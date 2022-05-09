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Samsun'da Vakıflar Haftası kutlanıyor

AA - Mustafa Çavuş - Güncel
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Samsun'da Vakıflar Haftası kutlanıyor

Samsun'da Vakıflar Haftası'nın başlaması nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

SAMSUN (AA) - Samsun'da Vakıflar Haftası'nın başlaması nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Atatürk Anıtı önündeki törende çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vakıflar Bölge Müdürü Vekili Ceyhan Şen, 2006 yılından itibaren her yıl farklı bir tema ile Vakıflar Haftası'nı kutladıklarını belirtti.

Şen, bu yıl Vakıflar Haftası'nın "Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği" temasıyla kutlanacağını kaydetti.

AA / Mustafa Çavuş - Güncel

Vakıflar Haftası, İstiklal Marşı, Atatürk Anıtı, Samsun, Güncel, Haberler

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