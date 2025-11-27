Haberler

Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ve silah ticareti yaparken yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri, ele geçirdikleri 235 gram sentetik uyuşturucu, 126 gram esrar ve ruhsatsız silahlarla büyük bir operasyon gerçekleştirdi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir şüphelinin, temin ettiği uyuşturucular ile kaçak silahları ilçede piyasaya sürmeye hazırlandığını belirledi.

Ekipler, şüphelinin evine düzenlediği baskında, 235 gram sentetik uyuşturucu, 126 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 66 mermi ve çok sayıda silah parçası ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye çıkarılan zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
