Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir şüphelinin, temin ettiği uyuşturucular ile kaçak silahları ilçede piyasaya sürmeye hazırlandığını belirledi.

Ekipler, şüphelinin evine düzenlediği baskında, 235 gram sentetik uyuşturucu, 126 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 66 mermi ve çok sayıda silah parçası ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye çıkarılan zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.