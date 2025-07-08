Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: İki Gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 168 sentetik ecza hapı, 3 ruhsatsız tabanca ve 17 fişek ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
A.K. (29) ve K.A.M'nin (19) ikametlerinde yapılan aramada 168 sentetik ecza hapı, 3 ruhsatsız tabanca ile 17 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel