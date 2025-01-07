Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 8 Gözaltı
Samsun'da düzenlenen operasyonda 1 kilo 200 gram esrar, 53 gram sentetik uyuşturucu, 319 sentetik ecza hapı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum, İlkadım ve Havza ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde ve araçlarda arama yapan ekipler, 1 kilo 200 gram esrar, 53 gram sentetik uyuşturucu, 319 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ve 10 tabanca fişeği ele geçirdi.
Operasyonlarda, aralarında "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.