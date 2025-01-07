Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye idealimizi gerçekleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye idealimizi gerçekleştireceğiz
Bakan Kurum'dan Marmara uyarısı: Verilen sözler yerine gelmezse kaybederiz

Bakan Kurum vahim tablo için uyardı: Marmara'yı kaybedebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk bilgiler gelmeye başladı

Gözler vereceği müjdelerde! İlk bilgiler gelmeye başladı
Mersin'de fare zehri faciası: 2 çocuğun hayatını kaybettiği eve ekipler özel kıyafetle girdi

Mersin'de fare zehri faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 8 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 8 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen operasyonda 1 kilo 200 gram esrar, 53 gram sentetik uyuşturucu, 319 sentetik ecza hapı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum, İlkadım ve Havza ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde ve araçlarda arama yapan ekipler, 1 kilo 200 gram esrar, 53 gram sentetik uyuşturucu, 319 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ve 10 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonlarda, aralarında "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
img

Gözler bu tarihe çevrildi! Erdoğan, önemli müjdeler verecek
img

Tuğçe Tayfur'un cenazede küfür ettiği kişi Şirin Gözalıcı değilmiş
img

Servetiyle gündemde! Çocuklarının her birine düşen rakam inanılmaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide balonu sistemi Türkiye'de yasaklandı

Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Türkiye'de yasaklandı
Tuğçe Tayfur babasının cenazesinde küfürler etmişti! Yeğeni Şirin Gözalıcı olayla ilgili konuştu

Tuğçe Tayfur'un cenazede küfür ettiği kişi Şirin Gözalıcı değilmiş
Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler

Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı
Yeşilçam oyuncusu Coşkun Göğen'in eşi kansere yenik düştü

Kızını kaybeden Coşkun Göğen'i yıkan bir acı daha

Son Dakika Haberleri

ESHOT yarın grevde mi 8 Ocak Çarşamba? İzmir'de yarın otobüsler çalışıyor mu? Sivasspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Sivasspor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Mide balonu ameliyatı yasaklandı mı 2025? Mekke'yi su mu bastı 2025? İZSU İzmir su kesintisi! 7-8 Ocak Ödemiş, Kiraz, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 7-8 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Atakan Yılmaz neden gözaltına alındı, Atakan Yılmaz kimdir? Hudutsuz Sevda Miray Daner diziden ayrılıyor mu 2025? Zeynep öldü mü? Genel Af çıkacak mı 2025? ATV Beşiktaş Sivasspor maçı nasıl izlenir? ATV canlı izle! (SİVASSPOR BEŞİKTAŞ) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.