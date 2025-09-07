Haberler

Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 5 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen operasyonda, 1000 sentetik ecza hapı, 254 gram sentetik uyuşturucu ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1000 sentetik ecza hapı, 254 gram sentetik uyuşturucu, 146 mililitre likit esrar, 7 sentetik uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, hassas terazi, 4 tabanca fişeği ile 9 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Operasyonda, yakalanan 5 kişi emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
Uzman çavuş feci kazada hayatını kaybetti

İhbara giden jandarma ekipleri gördükleri manzara karşısında yıkıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'dan istifa kararı

Asya ülkesinde siyasi deprem! Başbakandan istifa kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.