Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 5 Gözaltı
Samsun'da düzenlenen operasyonda, 1000 sentetik ecza hapı, 254 gram sentetik uyuşturucu ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1000 sentetik ecza hapı, 254 gram sentetik uyuşturucu, 146 mililitre likit esrar, 7 sentetik uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, hassas terazi, 4 tabanca fişeği ile 9 tüfek kartuşu ele geçirildi.
Operasyonda, yakalanan 5 kişi emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel