Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 4 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 4 Zanlı Yakalandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu aparatları ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonlarında 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şubesi ekiplerince Atakum ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

G.G. ve A.P'nin ikametlerinde yapılan aramada, 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 11 sentetik ecza hapı, 2 hassas terazi ile 2 uyuşturucu kullanım aparatı bulundu.

F.A'nın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tüfek ve 18 kartuş, şüpheli S.Ç'den de ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile tüfek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan G.G, A.P, F.A. ile S.Ç. emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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