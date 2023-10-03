Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 37 Kişi Hakkında İşlem Başlatıldı

Samsun'da narkotik polisi ve asayiş polisi tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Toplamda 37 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'da narkotik polisi ve asayiş polisi tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ve silah ele geçerken, 37 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve asayişe müessir suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu ve asayiş uygulaması düzenledi. Yapılan çalışmalarda 382,74 gram metamfetamin, 128,23 gram esrar, 83,31 gram sentetik kannabinoid, 125 adet sentetik ecza, 15,99 gram sentetik ecza tozu, 0,5 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 33 adet tabanca fişeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 925 TL, 250 euro, 100 dolar ve 12 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma ve kabul etmek suçundan aranan 1 kişi ile kasten yaralama suçundan aranan 1 kişi yakalandı. Yapılan çalışmalarda toplam 37 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN