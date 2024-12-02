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Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltına Alındı

Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltına Alındı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 1 zanlı yakalanarak emniyete götürüldü. Alaçam ilçesinde gerçekleştirilen Narko Alan uygulamasında ise 2 şüpheli yakalanarak adli işlemler başlatıldı. Ele geçirilen malzemeler arasında ruhsatsız silahlar ve uyuşturucular yer aldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenleyen uyuşturucu ve silah operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste arama yapana ekipler, 60 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ile 36 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan C.C.K. (25) emniyete götürüldü.

Alaçam

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede Narko Alan uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada, 2 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 6 tabanca fişeği, 3,15 gram esrar, 4,86 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

Yakalan 2 şüpheli hakkında, "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" ile "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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