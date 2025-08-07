Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Güncelleme:
Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, S.K. ve İ.G.'nin evlerinde yaptıkları aramalarda esrar ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekipler, S.K. (24) ve İ.G'nin (29) ikametlerinde yaptıkları aramalarda 222 gram esrar maddesi, 2 gram esrar tohumu, 16 kök kenevir bitkisi, 3 ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
