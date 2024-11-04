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Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı
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Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda ekipler, 681 sentetik ecza hapı, 149,08 gram sentetik uyuşturucu, 28,24 gram eroin, 72,60 gram esrar, 2,12 gram kokain, 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve 7 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 4 zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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