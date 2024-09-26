Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda sentetik ecza ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Merkez İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikamette yaptıkları aramada, 1143 sentetik ecza ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan Ö.K. emniyete götürüldü.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri A.G'nin ikametinde yaptıkları aramada, ?2 ruhsatsız tabanca, parçalı halde ruhsatsız tabanca, ?5 fişek, tabanca namlusu, ?170 sentetik ecza, paket halinde 5 gram sentetik uyuşturucu ile muşta ele geçirdi.

Operasyonda A.G. ve şüpheliyle bağlantısı tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Yerel Haberler Kaçakçılık Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel samsun

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın İHA birim komutanı öldürüldü

İsrail-Hizbullah savaşında kritik isim öldürüldü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Biz hazırız' dedi, Esad cephesinden yanıt geldi

Erdoğan "Biz hazırız" dedi, Esad cephesinden yanıt geldi

 Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme

Skandal düğüne inceleme
Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Garipoğlu mezarı nerede? İZSU İzmir su kesintisi! 26-27 Eylül Ödemiş, Çiğli, Urla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Eylül Bahçelievler, Ümraniye, Tuzla, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Müge Anlı, Samet Şeker bulundu mu? Çorum'da kaybolan Samet Şeker olayı nedir? Jahrein Elçin Sangu'ya neden dava açtı, Elçin Sangu Jahrein'e ne dedi? Joao Pedro hangi takıma gitti? Joao Pedro nerede? TRT 1 canlı maç izle! FENERBAHÇE UNION SG CANLI izle! TRT 1 HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef eleme adayları kim? 26 Eylül Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 26 Eylül Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 26 Eylül Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });