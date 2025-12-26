Samsun -Durdurulan cipin kolçağındaki gizli bölmeden uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıktı

Haberler

Güncelleme:
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde şüphe üzerine bir cip durdurdu. Kontrolde, koltuklar arasındaki kolçakta gizli bir bölme olduğu anlaşıldı. Gizli bölmede; 17,25 gram sentetik kannabinoid, 3,35 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve 15 tabanca fişeği ele geçirildi. Cipteki G.H. (46), B.T. (22) ve A.D. (20) gözaltına alınarak Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerden A.D.'nin, 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

