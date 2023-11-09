Haberler ›› Güncel ›› Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaçam ilçesinde bir şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.