Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaçam ilçesinde bir şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.
Samsun'da evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçen şahıs gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Alaçam ilçesi Etyemez Mahallesi'nde Z.A. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 80 gram esrar, 2 adet esrarlı sigara, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet amaç dışı bıçak ele geçirildi. Z.A. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. - SAMSUN