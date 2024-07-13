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Samsun'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetleri yürütenlerin yakalanması amacıyla çalışma yapıldı. Operasyonda 1176 sentetik ecza hapı ve 31 bin boş makaron ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetleri yürütenlerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Ekipler, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 1176 sentetik ecza hapı ve 31 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Makaron Samsun Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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