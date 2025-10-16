Samsun'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde il jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kilo 153 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 2 kilo 153 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 93 tabanca fişeği, 5 kilogram tütün, 2 bin boş ve 1500 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel