Samsun'da Uyuşturucu ve Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ve kaçak elektronik sigara ele geçirildi, sürücü Şilan Y.(20) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili uygulama noktasında durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda 100 gram metamfetamin ve 110 kaçak elektronik sigara ele geçirildi, sürücü Şilan Y. gözaltına alındı.