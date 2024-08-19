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Samsun'da Uyuşturucu ve Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ve kaçak elektronik sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ve kaçak elektronik sigara ele geçirildi, sürücü Şilan Y.(20) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili uygulama noktasında durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda 100 gram metamfetamin ve 110 kaçak elektronik sigara ele geçirildi, sürücü Şilan Y. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İlkadım Samsun Güncel Haberler

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