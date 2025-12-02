Samsun'da Uyuşturucu Üretimi Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu üretmek için iklimlendirme sistemi kuran bir şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 145,69 gram esrar ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen operasyonda, bağ evine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu üreten şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Havza ilçesinde belirlenen bağ evine operasyon düzenledi.
Narkotik dedektör köpeği "Tony"nin desteğiyle yapılan aramada, 145,69 gram esrar ele geçirildi.
Detaylı yapılan aramada ise uyuşturucu yetiştirmeye yönelik ısı ve ışık sistemleriyle hazırlanmış iklimlendirme düzeneği bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan M.T. (45) işlemleri için götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel