PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

Samsun'da Uyuşturucu Üretimi Operasyonu: 127 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Üretimi Operasyonu: 127 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen operasyonda, evinde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu üreten G.G. gözaltına alındı. Ekipler, evde 127 kök Hint keneviri ve 1 kilo 145 gram kubar esrar buldu.

Samsun'da düzenlenen operasyonda, evine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu üreten şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, G.G'nin (53) evinin bir odasını uyuşturucu üretmek için ayırdığı ve iklimlendirme düzeneği kurarak Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.

Evde yapılan aramada düzeneğe ve 127 kök Hint kenevirine el konuldu. Yapılan aramada 1 kilo 145 gram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan G.G, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rekabet Kurumu'ndan Apple ve teknoloji zincirlerine soruşturma

Rekabet Kurumu'ndan Apple ve teknoloji şirketlerine soruşturma
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
Zelenski, İstanbul'da yalnızca Putin ile görüşecek

Dünyanın gözü bu zirvede! Zelenski, İstanbul'a gelmeden resti çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.