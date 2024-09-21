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Samsun'da Uyuşturucu Üreten Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da Uyuşturucu Üreten Şüpheli Gözaltına Alındı
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Samsun'un Atakum ilçesinde, evinde iklimlendirme düzeği kurarak uyuşturucu üretimi yapan şüpheli M.B. gözaltına alındı. Operasyonda, 14,37 gram esrar, 1,50 gram skunk ve kenevir bitkileri ele geçirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde evinde iklimlendirme düzeneği kurarak uyuşturucu üreten şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek Atakum ilçesinde M.B'nin (35) ikametine düzenledikleri operasyonda, uyuşturucu elde etmek amacıyla evde iklimlendirme düzeneği kurulduğunu belirledi.

Evde 14,37 gram esrar, 1,50 gram skunk, 2 kök kenevir bitkisi ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B'nin "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan da 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel

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