Samsun'da uyuşturucu ticaretine tutuklama

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Servet Gül, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları analiz çalışmasında Servet Gül'ü takibe aldı. İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 6 paket halinde toplam 66,67 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan Gül, sevk edildiği adliye çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.