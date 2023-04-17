Samsun'da uyuşturucu ticaretine biri Kenyalı 2 tutuklama

SAMSUN'un Atakum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan biri Kenyalı 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar neticesinde, Atakum ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapan B.B.P ve Kenya uyruklu F.G.O'yu takibe aldı. 2 şüphelinin evlerine ve araçlarına yapılan operasyonda, 5 parça halinde 149,41 gram skunk maddesi, 53 kapsül sentetik ecza, 1 adet yarısı kesilmiş esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 57 bin 550 TL, 710 euro ve 190 dolar ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.B.P ve F.G.O., emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.