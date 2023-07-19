Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Yargılanan Kişiye Hapis Cezası

Samsun'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında dava açılan S.A., mahkemece 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişi mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında dava açılan S.A.'nın yargılanması sona erdi. Samsun 1.Ağır Ceza Mahallesi'nde görülen davanın son duruşmasında S.A., mahkemece 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN