Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklanan Kişiye Hapis Cezası

Samsun'da uyuşturucu ticareti yapan E.K., mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, 16 bin 640 TL adli para cezası da verildi.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan bir kişi mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan E.K.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, E.K. uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 16 bin 640 TL adli para cezasına çarptırıldı. E.K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN